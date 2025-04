Abbattimento di pulcini maschi Evi Pd | Morti inutili e feroci il governo dia risposte – Video

Lo scorso gennaio è entrato in vigore il decreto legislativo che impone la fine dell'abbattimento dei pulcini maschi negli allevamenti per la produzione di uova. Il divieto – salvo deroghe – sarà effettivo dal 31 dicembre del 2026. Ma ancora molto, in vista di quella data, resta da fare. A partire dalla tecnologia dell'ovosessaggio, che permette di identificare il sesso dell'embrione ed evitare che il pulcino venga ucciso nelle prime 24 ore di vita per soffocamento o triturazione. Eleonora Evi del Partito democratico ha interrogato il governo, in particolare il ministro dell'Agricoltura, per sapere quali misure stia adottando il governo perché si arrivi preparati alla transizione del 31 dicembre 2026. "C'è l'intenzione di usare i fondi della Pac o del Pnrr?" ha domandato Evi, "oppure volete destinare dei fondi nella prossima legge di Bilancio? In Italia 35 milioni di pulcini maschi vengono uccisi in maniera inutile e feroce.

