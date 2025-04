Abbandono di rifiuti Denuncia sanzione e obbligo di rimozione

Abbandono di rifiuti sul territorio e due trasgressori Denunciati all’autorità giudiziaria. Nelle ultime settimane gli agenti hanno intensificato i controlli e identificato gli autori di diversi abbandoni, in particolare nella zone di via Galilei e via Risorgimento. Nel primo caso la polizia locale ha accertato in via Galilei la presenza di numerosi sacchi contenenti scarti di materiale edile e macerie (nella foto). Le indagini hanno consentito di identificare il responsabile che è stato Denunciato per il reato di Abbandono di rifiuti. Inoltre gli è stato notificato un provvedimento con l’obbligo di rimozione e una multa di 2.500 euro. Nel secondo caso, su segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti sono intervenuti nell’area boschiva di via Risorgimento e hanno accertato la presenza di mobili e materiale di risulta di uno sgombero. Ilgiorno.it - Abbandono di rifiuti. Denuncia, sanzione e obbligo di rimozione Leggi su Ilgiorno.it Giro di vite della polizia locale di Pero contro l’disul territorio e due trasgressoriti all’autorità giudiziaria. Nelle ultime settimane gli agenti hanno intensificato i controlli e identificato gli autori di diversi abbandoni, in particolare nella zone di via Galilei e via Risorgimento. Nel primo caso la polizia locale ha accertato in via Galilei la presenza di numerosi sacchi contenenti scarti di materiale edile e macerie (nella foto). Le indagini hanno consentito di identificare il responsabile che è statoto per il reato didi. Inoltre gli è stato notificato un provvedimento con l’die una multa di 2.500 euro. Nel secondo caso, su segnalazione di alcuni cittadini, gli agenti sono intervenuti nell’area boschiva di via Risorgimento e hanno accertato la presenza di mobili e materiale di risulta di uno sgombero.

Bagheria: la lotta all'abbandono dei rifiuti continua senza sosta. Nuovo video denuncia.. Telecamere mobili, zero multe in due anni per abbandono di rifiuti. Abbandona rifiuti in piazza delle Universiadi, maxi sanzione e denuncia per uno sporcaccione seriale. Abbandono di rifiuti, l’avviso del nucleo di Polizia ambientale. Abbandono dei rifiuti inarrestabile a Lecce: “Non serve la denuncia penale”. Abbandona rifiuti dall’auto, incastrato dalle telecamere: scatta la denuncia. Ne parlano su altre fonti

Abbandono rifiuti, denunce e sanzioni - Nel frattempo, per l’incivile della macroarea è scattata una pesante sanzione amministrativa e, grazie alle nuove leggi in vigore dal 2023, anche una denuncia penale. Dovrà infatti rispondere di reato ... (polesine24.it)

Scoperto responsabile di abbandono rifiuti a Caselle: sanzioni in arrivo - La polizia di Caselle interviene per smaltimento illecito di rifiuti, denunciando un imprenditore locale. L'episodio evidenzia l'urgenza di combattere l'abbandono dei rifiuti e proteggere l'ambiente. (gaeta.it)

Rifiuti abbandonati in periferia e cassonetti in fiamme al Libertà: denunce e segnalazioni - Non accenna a fermarsi il fenomeno che spinge ignoti ad incendiare cassonetti. È successo l’altra notte nel quartiere libertà a Bari in via Dante angolo via Trevisani e ... (quotidianodipuglia.it)