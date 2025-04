Thesocialpost.it - A21, il camionista Ivan Paulon travolto e ucciso da un tir: stava controllando il carico sulla corsia d’emergenza

Un grave incidente si è verificato lungo l’autostrada A21, nel tratto compreso tra i caselli di Villanova e Santena, al confine tra le province di Asti e Torino. A perdere la vita è stato un autotrasportatore di 53 anni,, che si era fermato con il suo camion nella.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo avrebbe accostato il mezzo per verificare la stabilità del, ma è statoda un altro veicolo pesante sopraggiunto in quel momento. L’impatto è stato fatale e per il 53enne non c’è stato nulla da fare: i sanitari giunti sul posto hanno potuto soltanto constatare il decesso.La dinamica esatta dell’incidente è al vaglio delle autorità. Sul posto è intervenuta la polizia stradale, che sta raccogliendo testimonianze e visionando eventuali filmati per chiarire ogni dettaglio.