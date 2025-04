A Sondalo due serate con la Croce Rossa per il primo soccorso

Sondalo e la Croce Rossa Italiana - Comitato di Sondrio, con il supporto organizzativo di Apt Sondalo, organizzano due serate informative gratuite aperte a tutta la cittadinanza. Sondriotoday.it - A Sondalo due serate con la Croce Rossa per il primo soccorso Leggi su Sondriotoday.it Sapere come intervenire in una situazione di emergenza può davvero fare la differenza. Per questo motivo, il Comune die laItaliana - Comitato di Sondrio, con il supporto organizzativo di Apt, organizzano dueinformative gratuite aperte a tutta la cittadinanza.

