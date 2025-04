A Roma ci hanno spaccato il finestrino del van e hanno rubato il borsone… Hanno rubato la vestaglia e il pigiama di papà | la disperazione di Giuseppe Mandrake Ninno

Roma, perché grazie a Dio la maggior parte della gente su questo pianeta è buona. Appena arrivati a Roma qualcuno ci ha riservato una bella sorpresa. Hanno distrutto il van e rubato il borsone dello spettacolo con all’interno roba di zero valore economico. ma del valore affettivo incalcolabile (la vestaglia e il pigiama di papà)”: così Giuseppe Mandrake Ninno ha denunciato su Facebook il furto subito a Roma. Il creator brindisino si trova nella capitale per una serata del suo tour, “Imbarazziamoci”.E poi un appello: “Ora, siccome so che qui c’è tanta gente buona e con un cuore, vi chiedo un aiuto. Se doveste ritrovarla o avere informazioni in merito, vi prego di mandare un’email a Ilfattoquotidiano.it - “A Roma ci hanno spaccato il finestrino del van e hanno rubato il borsone… Hanno rubato la vestaglia e il pigiama di papà”: la disperazione di Giuseppe Mandrake Ninno Leggi su Ilfattoquotidiano.it “Amiche e amici di, perché grazie a Dio la maggior parte della gente su questo pianeta è buona. Appena arrivati aqualcuno ci ha riservato una bella sorpresa.distrutto il van eil borsone dello spettacolo con all’interno roba di zero valore economico. ma del valore affettivo incalcolabile (lae ildi)”: cosìha denunciato su Facebook il furto subito a. Il creator brindisino si trova nella capitale per una serata del suo tour, “Imbarazziamoci”.E poi un appello: “Ora, siccome so che qui c’è tanta gente buona e con un cuore, vi chiedo un aiuto. Se doveste ritrovarla o avere informazioni in merito, vi prego di mandare un’email a [email protected] o di scrivermi in direct. Vi prego di scrivere soltanto qualora doveste avere delle informazioni a riguardo”.

Mancini: "A De Rossi non hanno dato tempo. Ranieri ci ha portato fiducia" - Il vicecapitano: "Con il nuovo mister ci siamo resi conto che potevamo riprendere quel gruppone di testa. De Rossi non ha avuto abbastanza tempo per fare bene" ... (gazzetta.it)

A Roma ci sono 1,8 milioni di auto. Legambiente: “Cinquanta pedoni uccisi, vanno lasciate a casa” - «A Roma ci sono troppe macchine ... monopattini e bici che hanno generato, da gennaio a settembre 2024, 6,7 milioni di spostamenti in monopattino e 1,8 in bicicletta. (roma.repubblica.it)