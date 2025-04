Ilfattoquotidiano.it - A Robert De Niro Palma d’Oro onoraria, ma è persa l’allure degli incredibili ruoli da cineteca

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ehi hai detto a me?”.Deavrà risposto così, al telefono, quando Thierry Fremaux lo ha invitato ufficialmente a ritirare unaper aprire il Festival di Cannes 2025. Già, perché il Travis Bickle di Taxi Driver, il Max Cady di Cape Fear, l’Al Capone di Gli Intoccabili, quelda prima stella, quella luce del mito originario li ha perduti da tempo. Inutile rivangare sulle cattiverie già scritte, ma è cronaca dei giorni scorsi: Dearriva diretto a Cannes con uno dei piùflop recenti della Warner. A Hollywood per The Alto Knights, il gangster movie dove Deinterpreta ben duespeculari, due boss della mafia italoamericana (Vito Genovese e Frank Costello) si parla di disastro al box office: poco più di 9 milioni di dollari d’incassi nel mondo (in Italia a malapena cinquecentomila euro.