A Resana sui redplus il primo Tpra Expert Level premia i giocatori veneziani

Resana il primo Tpra del Club. Il presidente Giuseppe Aguiari in prima persona si è occupato di ospitare i giocatori in Via Vittorio Veneto con le eccezionali superfici redplus. Erano una decina i fighters dell'Expert Level a confronto. Vince il lidense Fabio De Gaspari sul miranese.

