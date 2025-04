Ilrestodelcarlino.it - A Omc le nuove sfide dell’energia: "Quante innovazioni a Ravenna"

"È nei territori che si sperimenta, si innova, si crea occupazione e si dà forma concreta alla transizione, si umanizza la transizione ene è l’esempio. Qui l’industria è parte integrante del tessuto sociale e Omc nasce e cresce in questo contesto. Non solo un evento, ma un punto di incontro permanente tra chi opera, chi decide e chi progetta il futuro. Un luogo in cui le esperienze locali si intrecciano con leglobali, contribuendo a disegnare nuovi scenari di sviluppo sostenibile". Lo ha ribadito ieri Francesca Zarri nel corso dell’evento di preopenig di Omc Med Energy Conference and Exhibition 2025 che è giunto alla 31° edizione e prende il via oggi negli spazi del Pala De André con 370 espositori e oltre 15mila visitatori previsti. In questo senso, "è stata e continua ad essere – ha insistito Francesca Zarri - un riferimento nazionale e internazionale nel settore energetico, un territorio capace di coniugare competenza tecnica, spirito industriale e visione a lungo termine.