A NanoValbruna si premiano le start up innovative e sostenibili di studenti ricercatori e imprenditori

NanoValbruna” (quest’anno in programma tra il 17 e il 23 luglio): un festival, un premio, una comunità che da sei anni si ritrova e si confronta sui. Udinetoday.it - A NanoValbruna si premiano le start up innovative e sostenibili di studenti, ricercatori e imprenditori Leggi su Udinetoday.it Si rinnova per il sesto anno consecutivo nel mese di luglio a Valbruna l’appuntamento con il Forum Internazionale dei giovani per la Rigenerazione “” (quest’anno in programma tra il 17 e il 23 luglio): un festival, un premio, una comunità che da sei anni si ritrova e si confronta sui.

A NanoValbruna si premiano le start up innovative e sostenibili di studenti, ricercatori e imprenditori. Ne parlano su altre fonti

NanoValbruna: Anzil, palestra per costruire luogo bello da vivere - Udine, 31 mar - "Questo evento richiama una piazza, un'agorà o un forum in cui si ragiona e con estro e fantasia si immaginano soluzioni per problemi antichi e nuovi: l'obiettivo ... (ilgazzettino.it)