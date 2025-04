A Miami presentato Oscar dei Porti, premio eccellenze Made in Italy.

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 apr. (askanews) – Nella splendida cornice di Rominas, nel cuore di Lincoln Road, è statoufficialmente lunedì mattina ildei, giunto alla sua diciottesima edizione. L’evento, che si terrà martedì sera alle ore 20 nella storica Villa Versace, sarà condotto per RAI Italia da DJ Onofri e Gloria Zanin, volti noti e apprezzati dal pubblico internazionale. Premiatissima la conferenza stampa che ha visto la partecipazione congiunta di autorità portuali, artisti italiani e importanti personalità del cluster portuale italiano. La sala era gremita, segno del forte interesse e del successo crescente del, simbolo del legame tra Italia e Stati Uniti nella valorizzazione della portualità. La conferenza è stata magistralmente condotta da DJ Onofri, affiancato da Gloria Zanin, Maria Giovanna Elmi e arricchita da un simpatico e applaudito siparietto con ZiaFlora, storica voce italiana per anni in tour con Tony Sant’Agata.