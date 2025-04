A Lido Tre Archi c’è voglia di fare festa

Lido Tre Archi è una festa di tutti i colori, è una parata sociale che attraversa tutto il quartiere e fa sentire le voci di chi ci vive, di chi ci trascorre del tempo, di chi vuole costruire qui qualcosa di bella. È andata in scena domenica la parata sociale, con il supporto di operatori sociali da anni attivi a Tre Archi ma come una azione di animazione comunitaria promossa dagli abitanti del quartiere: "Si tratta della seconda edizione di questa festa, spiegano gli organizzatori, nata per volontà di alcuni abitanti del quartiere per un carnevale che riflettesse su alcuni temi, specifici del quartiere ma che possono essere applicati a tante altre sensibilità che sottoscrivono un manifesto. L'anno scorso si parlava di casa, quest'anno di spazio in generale, ci siamo detti che vogliamo farci spazio, riempire il buio, costruire posti di sicurezza dove nessuno debba sentirsi in pericolo".

