- La. Una piaga che scorre tra le vene verdi del Salento e ha trasformato il paesaggio in un mosaico di dolore e resistenza. Lo stesso terreno su cui si intrecciano scienza, speranza e il sogno ostinato di far rifiorire ciò che sembra perduto.Da qui prende le mosse X di

Lecceprima.it - A Lecce in scena “X di Xylella, Bibbia e Alberi Sacri” per la regia di Gabriele Vacis

"Diario di un pazzo" in scena alla Distilleria De Giorgi per Teatri a Sud.

“La Grande Magia” di Eduardo De Filippo in scena a Lecce.

“Danza e Composizione: flusso libero” in scena per Teatri a Sud.

“L’elisir d’amore” in programma al Teatro Politeama Greco di Lecce dal 31 marzo al 10 aprile per la VI edizione di Stregati dalla Musica.

A Lecce in scena «La gioia di danzare», pubblico in estasi per lo spettacolo di Nicoletta Manni.

25 agosto – “Fimmene!” in scena per Sant’Oronzo – Lecce.