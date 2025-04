Laspunta.it - A Fiuggi l’assemblea Nazionale dell’UAI

Leggi su Laspunta.it

Intelligenza artificiale, digitalizzazione, transizione green, made in Italy. Il rapporto delle innovazioni con il mondo del lavoro attuale, come affrontare le sfide moderne e tenere le imprese italiane al passo con i tempi.Questi alcuni dei temi al centro della 35esima Assembleadell’Unione Artigiani Italiani e delle PMI che, quest’anno, si è tenuta ail 4 e 5 aprile.Una Confederazione ormai da tempo, in forte crescita, radicata su tutto il Territorio, entrata di diritto a far parte di tutti i tavoli istituzionali dove si discute di contratti di lavoro, di futuro delle imprese e dell’economia.A certificare lo stato di salute della UAI i numeri che anche nella città termale sono stati presentati: 132 sedi, regionali, provinciali e zonali, circa 180 mila associati tra imprese, professionisti e pensionati.