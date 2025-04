A domiciliari per stalking evade e va a casa moglie con mazza

Era ai domiciliari per un 'codice rosso' per stalking ad una donna e per resistenza a pubblico ufficiale. Nonostante questo ha violato gli arresti dalla sua abitazione di Casoria ed è andato sotto casa della moglie armato di una mazza da baseball. Per fortuna la vittima era dai carabinieri. Lui 40 anni, era ai domiciliari dal 5 aprile. L'uomo aveva intrattenuto una relazione extraconiugale e la nuova compagna lo aveva denunciato per maltrattamenti in famiglia e atti persecutori, da qui l'arresto e la sottoposizione agli arresti domiciliari. La notte del 7 aprile il 40enne minaccia, invece, al telefono sua moglie. La offende e la denigra, vuole che gli porti il figlio ma lei si oppone, non vuole correre rischi. Già in passato la donna aveva subìto violenze, fatti mai denunciati.

