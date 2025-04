A Cunnutta | a Montemaggiore Belsito torna la tradizionale processione del Venerdì Santo

Santo, tutta la comunità Montemaggiorese si reca in chiesa in assoluto spirito di preghiera per poi proseguire in processione con il corpo di Gesù, portato in spalle dai giovani del paese, vestiti in abito scuro, seguiti dall’Immacolata madre di Gesù, dal volto. Palermotoday.it - “A Cunnutta”: a Montemaggiore Belsito torna la tradizionale processione del Venerdì Santo Leggi su Palermotoday.it Come da tradizione il Venerdi, tutta la comunitàse si reca in chiesa in assoluto spirito di preghiera per poi proseguire incon il corpo di Gesù, portato in spalle dai giovani del paese, vestiti in abito scuro, seguiti dall’Immacolata madre di Gesù, dal volto.

“A Cunnutta”: a Montemaggiore Belsito torna la tradizionale processione del Venerdì Santo. Montemaggiore Belsito: si rinnova il venerdì santo l’appuntamento con “A Cunnutta”. Ne parlano su altre fonti

“A Cunnutta”: a Montemaggiore Belsito torna la tradizionale processione del Venerdì Santo - Come da tradizione il Venerdi Santo, tutta la comunità montemaggiorese si reca in chiesa in assoluto spirito di preghiera per poi proseguire in processione con il corpo di Gesù, portato in spalle dai ... (palermotoday.it)