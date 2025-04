Oasport.it - A che ora Musetti-Lehecka, ATP Montecarlo 2025: programma, tv, streaming

Mercoledì 9 aprile si completeranno i sedicesimi dell’ATP Masters 1000 di: tornerà in campo l’azzurro Lorenzo, accreditato della testa di serie numero 13, il quale sarà chiamato a fronteggiare il ceco Jiri.La sfida tra l’azzurro ed il ceco aprirà ildi giornata sul Court Des Princes e si giocherà a partire dalle ore 11.00: si tratterà del terzo incrocio sul circuito maggiore, con entrambi i precedenti vinti da, il quale si impose a Rotterdam 2022 e Miami 2023.Il match tra Lorenzoed il ceco Jiri, del torneo ATP Masters 1000 di, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis o Sky Sport Uno, inoltre sarà prevista la direttasu Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della sfida.