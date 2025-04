A che ora Cobolli-Fils ATP Montecarlo 2025 | programma tv ordine di gioco streaming

Cobolli affronterà il francese Arthur Fils al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. L'appuntamento è per mercoledì 9 aprile, sarà il secondo incontro a partire dalle ore 11.00 sul Court EA de Massy, dove il programma di giornata sarà aperto dal confronto tra l'argentino Tomas Martin Etcheverry e lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Si preannuncia un confronto particolarmente acceso ed equilibrato, che mette in palio la qualificazione agli ottavi di finale da giocare contro il vincente della promettente sfida tra il russo Andrey Rublev e il francese Gael MonFils.Flavio Cobolli ha esordito brillantemente sulla terra rossa del Principato, travolgendo il sempre insidioso serbo Dusan Lajovic con il perentorio punteggio di 6-4, 6-2 e meritandosi così il diritto di fronteggiare il temibile transalpino, che l'ha spuntata in rimonta contro l'olandese Tallon Griekspoor per 6-7(3), 6-4, 6-2.

