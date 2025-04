A Bibbiena tutti pazzi per matematica tra campionati internazionali e giochi matematici

Bibbiena sono pazzi per la matematica, a dirlo, ogni anno, è l’alta partecipazione ai giochi e campionati internazionali che vedono impegnati decine di bambini e bambine, ragazze e ragazzi di tutte le scuole. Oggi l’amministrazione, nella persona dell’Assessora Vittoria Valentini, è andata a complimentarsi con coloro che hanno ottenuto delle belle qualificazioni a livello nazionale. L’Assessora si è recata quindi alle medie di Soci per complimentarsi con Francesco Griffini della IIB che dopo aver partecipato con altri 15 ragazzi e ragazze alle diverse selezioni per i campionati internazionali di giochi matematici della Bocconi di Milano, è il quinto su 114, che l’11 di maggio disputerà a Milano in presenza le finali. Lanazione.it - A Bibbiena tutti pazzi per matematica tra campionati internazionali e giochi matematici Leggi su Lanazione.it Arezzo, 8 aprile 2025 – I giovani studenti delle scuole del Comune disonoper la, a dirlo, ogni anno, è l’alta partecipazione aiche vedono impegnati decine di bambini e bambine, ragazze e ragazzi di tutte le scuole. Oggi l’amministrazione, nella persona dell’Assessora Vittoria Valentini, è andata a complimentarsi con coloro che hanno ottenuto delle belle qualificazioni a livello nazionale. L’Assessora si è recata quindi alle medie di Soci per complimentarsi con Francesco Griffini della IIB che dopo aver partecipato con altri 15 ragazzi e ragazze alle diverse selezioni per ididella Bocconi di Milano, è il quinto su 114, che l’11 di maggio disputerà a Milano in presenza le finali.

Vittoria Valentini commenta: "Con grande piacere porto l'amministrazione a scuola per complimentarmi con ragazzi, ragazze e docenti per progetti che portano le nostre realtà in giro per l'Italia"

