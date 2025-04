A Bergamo torna una pioggia di bellezza nel segno della libertà

Bergamo. La libertà: un concetto semplice, ma allo stesso tempo complesso da spiegare. Facilmente intuibile, ma ricco di sfumature e, soprattutto, non scontato. Questo è il tema su cui hanno lavorato i ragazzi e le ragazze delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi statali della città per il progetto “Pioverà bellezza”.“La libertà è un concetto ampio e alto, la cui importanza va interiorizzata ed elaborata sin dalla giovane età. Il suo valore è invece profondo ed attiene alla dimensione personale, individuale di ciascuno di noi, ma anche alla dimensione collettiva, alla relazione con l’altro, nella comunità” dichiara Marzia Marchesi, assessora ai servizi per l’infanzia, educativi e scolastici.La terza edizione di Pioverà bellezza parla all’animo profondo dei ragazzi e mira alla vicinanza con la comunità degli adulti attraverso la potenza educativa del teatro, valorizzando la creatività e prendendo coscienza della sfera emozionale. Bergamonews.it - A Bergamo torna una “pioggia di bellezza”, nel segno della libertà Leggi su Bergamonews.it . La: un concetto semplice, ma allo stesso tempo complesso da spiegare. Facilmente intuibile, ma ricco di sfumature e, soprattutto, non scontato. Questo è il tema su cui hanno lavorato i ragazzi e le ragazze delle classi seconde delle scuole secondarie di primo grado degli istituti comprensivi statalicittà per il progetto “Pioverà”.“Laè un concetto ampio e alto, la cui importanza va interiorizzata ed elaborata sin dalla giovane età. Il suo valore è invece profondo ed attiene alla dimensione personale, individuale di ciascuno di noi, ma anche alla dimensione collettiva, alla relazione con l’altro, nella comunità” dichiara Marzia Marchesi, assessora ai servizi per l’infanzia, educativi e scolastici.La terza edizione di Pioveràparla all’animo profondo dei ragazzi e mira alla vicinanza con la comunità degli adulti attraverso la potenza educativa del teatro, valorizzando la creatività e prendendo coscienzasfera emozionale.

