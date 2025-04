Lanazione.it - A Barcellona con Google: "All’inizio è stata dura"

La laurea a Firenze, e poi il grande passo. Una candidatura aper un lavoro conAds. Samuele Shehaj, nato e cresciuto a Subbiano, ha 25 anni. Dopo gli anni delle superiori e la triennale in scienze politiche, la ricerca del lavoro. "Subito dopo la laurea ho iniziato a fare più lavori per cercare di mantenermi e progettando di continuare gli studi. Ho mandato candidature a centinaia, senza mai ricevere risposta. Non venivo preso nemmeno per fare l’operaio perché, a quanto pare, ero troppo qualificato". Poi, la svolta. La candidatura aper un lavoro conAds, un mese intero di colloqui e, infine, la chiamata. "Non pensavo che sarei stato preso.non è stato facile. Quando sono partito non conoscevo nessuno e il lavoro era tutto in inglese. Ma mi sono ambientato in fretta".