A 14 anni salva da morte certa un capriolo finito in mare | nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella

anni, Samuel Massa si è tuffato in mare a Fossacesia per salvare un capriolo ferito. Per il suo coraggio, nel 2025 è stato nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella. Leggi su Fanpage.it A 14, Samuel Massa si è tuffato ina Fossacesia perre unferito. Per il suo coraggio, nel 2025 è statoda

A 14 anni salva da morte certa un capriolo finito in mare: nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella. «Papà sta picchiando la mamma, fate presto». Ragazzino di 14 anni salva i quattro fratellini: arrestato 42enne. Verona, a 14 anni salva un uomo con il massaggio cardiaco: «Ho imitato le manovre viste nella serie "Doc"». Salva un uomo con massaggio cardiaco, il 14enne Matteo Ridolfi premiato da Fontana. Ana Cristina Duarte Correia accoltellata a morte dal marito, il figlio eroe di 14 anni salva i fratellini: «Ve. Ragazzo di 14 anni salva un uomo con massaggio cardiaco: 'Ho visto la manovra nella serie tv Doc'. Ne parlano su altre fonti

A 14 anni salva da morte certa un capriolo finito in mare: nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella - A 14 anni, Samuel Massa si è tuffato in mare a Fossacesia per salvare un capriolo ferito. Per il suo coraggio, nel 2025 è stato nominato Alfiere della Repubblica da Mattarella. (fanpage.it)

A 10 anni salva la nonna da una crisi epilettica - (Corriere Fiorentino) Bimbo di dieci anni salva la nonna 70enne colpita da crisi epilettica. E' accaduto ad Arezzo. Secondo quanto riferito dalla Misericordia di Arezzo, che ha diffuso la notizia ... (informazione.it)

Minaccia il suicidio in metropolitana a Milano: ragazza di 14 anni salvata dai carabinieri in soli 8 minuti - Minaccia il suicidio in metropolitana a Milano: ragazza di 14 anni salvata dai carabinieri. Un militare è rimasto in contatto telefonico con lei per 8 minuti mentre i colleghi si dirigevano verso la ... (occhionotizie.it)