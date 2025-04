Lanazione.it - A 13 anni è già un promettente matematico. Pietro arriva secondo ai Giochi Bocconi

Se per molti studenti la matematica resta un incubo, un ostacolo quasi insormontabile, perè una continua appassionante sfida e anche una grande soddisfazione. Ha solo 13Agio (nella foto), ma le idee chiarissime. Si è appena qualificato per la finale nazionale deimatematici, organizzati dalladi Milano. Per i suoi insegnanti della secondaria di primo grado Mazzanti, dovefrequenta la terza F, una grandissima soddisfazione. "Da grande voglio fare il fisico. Ma in un’azienda, perchè come insegnante non mi ci vedo molto.", sorride il ragazzino, che si sta esercitando il più possibile in vista della finale nazionale che ci sarà a Milano il 10 maggio. E se tutto andrà per il verso giusto,rappresenterà poi l’Italia a Tunisi, dove si svolgerà la finale mondiale.