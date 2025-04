15enne rapito e rilasciato dopo poche ore | sequestro lampo nel Napoletano

sequestro lampoSi è trattato di un sequestro lampo: il fatto è accaduto alle otto del mattino, il ragazzino è stato rilasciato nel corso di oggi pomeriggio, 8 aprile, grazie al lavoro della Mobile del primo dirigente Leuci. Dayitalianews.com - 15enne rapito e rilasciato dopo poche ore: sequestro lampo nel Napoletano Leggi su Dayitalianews.com Gli hanno messo un cappuccio in testa e lo hanno spinto all’interno di un furgone. Lo hanno sequestrato, portandolo via dalla strada. Questa è la scena che avrebbe descritto un testimone di passaggio.Il Mattino di Napoli, scrive che la vittima è un ragazzino di 15 anni, figlio di un imprenditore originario della provincia di Napoli. Il giovane, scrive l’Ansa, sarebbe stato prelevato in strada mentre stava andando a scuola.Il rapimento è avvenuto a San Giorgio a Cremano, questa mattina, 8 aprile, sempre in provincia di Napoli e sul fatto indaga la Squadra Mobile, sotto il coordinamento della Dda di Napoli. Ci sarebbe un testimone che avrebbe visto la scena e avrebbe allertato le forze dell’ordine.Si è trattato di un: il fatto è accaduto alle otto del mattino, il ragazzino è statonel corso di oggi pomeriggio, 8 aprile, grazie al lavoro della Mobile del primo dirigente Leuci.

