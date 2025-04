15enne incappucciato e spinto in un furgone mentre va a scuola il giallo del rapimento lampo del figlio di un imprenditore nel Napoletano

mentre andava a scuola intorno alle 8 di mattina. I sequestratori gli avrebbero un cappuccio in testa e lo avrebbero spinto all’interno del furgone. L’obiettivo, secondo quanto emerso finora, potrebbe essere di tipo estorsivo, dal momento che lo studente è figlio di un imprenditore locale. Il 15enne è stato rilasciato in buone condizioni nel corso del pomeriggio.In aggiornamentoL'articolo 15enne incappucciato e spinto in un furgone mentre va a scuola, il giallo del rapimento lampo del figlio di un imprenditore nel Napoletano proviene da Open. Leggi su Open.online Un ragazzo di 15 anni è stato rapito e poi rilasciato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Sull’accaduto sono in corso le indagini della squadra mobile della questura, coordinata dalla procura del capoluogo campano. Secondo quanto riporta Il Mattino, il giovane sarebbe stato prelevato in stradaandava aintorno alle 8 di mattina. I sequestratori gli avrebbero un cappuccio in testa e lo avrebberoall’interno del. L’obiettivo, secondo quanto emerso finora, potrebbe essere di tipo estorsivo, dal momento che lo studente èdi unlocale. Ilè stato rilasciato in buone condizioni nel corso del pomeriggio.In aggiornamentoL'articoloin unva a, ildeldeldi unnelproviene da Open.

15enne incappucciato e spinto in un furgone mentre va a scuola, il giallo del rapimento lampo del figlio di un imprenditore nel Napoletano. Quindicenne rapito in pieno giorno: incappucciato e spinto nel furgone. Rilasciato dopo poche ore. Spinto in un furgone e incappucciato: sequestrato 15enne figlio di imprenditore a San Giorgio a Cremano. Rilas. Spinto in un furgone e incappucciato | sequestrato 15enne figlio di imprenditore a San Giorgio a Cremano Rilasciato dopo poche ore. Ragazzino di 15 anni incappucciato e spinto all?interno di un furgone a San Giorgio a Cremano sequestratori in fuga. Ragazzino di 15 anni sequestrato e poi rilasciato a San Giorgio a Cremano | il giovane è stato incappucciato e spinto dentro un furgone. Ne parlano su altre fonti

Spinto in un furgone e incappucciato: sequestrato 15enne figlio di imprenditore a San Giorgio a Cremano. Rilasciato dopo poche ore - Gli hanno messo un cappuccio in testa e lo hanno spinto all’interno di un furgone. Lo hanno sequestrato, portandolo via da casa. Vittima un ragazzino di 15 anni: un sequestro di persona a ... (ilmattino.it)

Spinto in un furgone e incappucciato: sequestrato 15enne figlio di imprenditore a San Giorgio a Cremano. Ricerche in corso - Gli hanno messo un cappuccio in testa e lo hanno spinto all’interno di un furgone. Lo hanno sequestrato, portandolo via da casa. Vittima un ragazzino di 15 anni: un sequestro di persona a ... (msn.com)

Quindicenne rapito in pieno giorno: incappucciato e spinto nel furgone. Rilasciato dopo poche ore - Rapimento lampo oggi a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, dove un 15enne è stato rapito e poi rilasciato. È successo ... (msn.com)