Milano, 7 aprile 2025 – C’è sempre il fronte caldo della sicurezza al centro del dibattito politico a Milano. Oggi il sindaco Giuseppe Sala è tornato a parlarne a margine della presentazione delle installazioni di Interni per il Fuorisalone all’università Statale: sulla sicurezza "mi pare che siano tutti lì a riflettere. Io credo che si debba fare. Anche per questo mi sono preso direttamente la delega della sicurezza". Dopo le dimissioni di Guido Bardelli da assessore alla Casa, il sindaco ha infatti ridefinito l’assetto delle deleghe di Giunta. Sono quindi riservate alla diretta competenza del sindaco le funzioni di indirizzo politico in materia di Polizia locale. Le funzioni di indirizzo politico relative alla sicurezza sono presidiate dal Comitato strategico per la sicurezza e la coesione sociale presieduto da sindaco e vice sindaco. Ilgiorno.it - Zone rosse a Milano, Sala: siamo vicini al limite, il problema è gestirle Leggi su Ilgiorno.it , 7 aprile 2025 – C’è sempre il fronte caldo della sicurezza al centro del dibattito politico a. Oggi il sindaco Giuseppeè tornato a parlarne a margine della presentazione delle installazioni di Interni per il Fuorisalone all’università Statale: sulla sicurezza "mi pare che siano tutti lì a riflettere. Io credo che si debba fare. Anche per questo mi sono preso direttamente la delega della sicurezza". Dopo le dimissioni di Guido Bardelli da assessore alla Casa, il sindaco ha infatti ridefinito l’assetto delle deleghe di Giunta. Sono quindi riservate alla diretta competenza del sindaco le funzioni di indirizzo politico in materia di Polizia locale. Le funzioni di indirizzo politico relative alla sicurezza sono presidiate dal Comitato strategico per la sicurezza e la coesione sociale presieduto da sindaco e vice sindaco.

