Zona rossa c' è la proroga | altri 30 giorni nell' area della stazione In due mesi 13mila identificazioni e 41 allontanamenti

PADOVA - La zona rossa a Padova è stata prorogata di un mese. Per altri 30 giorni dunque l'area attorno alla stazione ferroviaria vedrà attivo il provvedimento prefettizio promosso.

