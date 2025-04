Zazzaroni | “Paratici al Milan è saltato per pressioni molto forti Non deve rientrare in Italia”

Zazzaroni ha svelato un retroscena sulla trattativa saltata tra il Milan e Fabio Paratici per il ruolo di nuovo direttore sportivo dei rossoneri: "Ci sono state delle pressioni, molto forti. Sono arrivate anche a livello federale". Leggi su Fanpage.it Ivanha svelato un retroscena sulla trattativa saltata tra ile Fabio Paratici per il ruolo di nuovo direttore sportivo dei rossoneri: "Ci sono state delle. Sono arrivate anche a livello federale".

