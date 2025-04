Zazzaroni | Le pressioni su Paratici ci sono state molto forti sono arrivate anche a livello federale

Zazzaroni ha ribadito quando scritto sul suo giornale in merito alla trattativa tra Paratici e il Milan e aggiunge anche un pesante indiscrezione. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, il Milan avrebbe ricevuto pressioni anche a livello federale.Zazzaroni: «Pare che non possa più lavorare in Italia»Le parole di Zazzaroni a Pressing:«Il contratto di Paratici era pronto, Paratici aveva in mano il contratto. Le pressioni ci sono state, molto forti, sono arrivate anche a livello federale. Lo dico molto chiaramente. Paratici non deve rientrare in Italia, vorrei capire per quale ragione. Al di là del fatto che sicuramente ha commesso degli errori, è stato punito e la sua squalifica si esaurisce il 20 di luglio. Se uno che è stato squalificato, una volta che è finita, non può più lavorare in Italia basta dirlo, aggiungi una postilla nella legge. Ilnapolista.it - Zazzaroni: «Le pressioni su Paratici ci sono state, molto forti, sono arrivate anche a livello federale» Leggi su Ilnapolista.it Ieri sera a Pressing, Ivanha ribadito quando scritto sul suo giornale in merito alla trattativa trae il Milan e aggiungeun pesante indiscrezione. Secondo il direttore del Corriere dello Sport, il Milan avrebbe ricevuto: «Pare che non possa più lavorare in Italia»Le parole dia Pressing:«Il contratto diera pronto,aveva in mano il contratto. Leci. Lo dicochiaramente.non deve rientrare in Italia, vorrei capire per quale ragione. Al di là del fatto che sicuramente ha commesso degli errori, è stato punito e la sua squalifica si esaurisce il 20 di luglio. Se uno che è stato squalificato, una volta che è finita, non può più lavorare in Italia basta dirlo, aggiungi una postilla nella legge.

Milan, senti Zazzaroni: "Il contratto di Paratici era pronto, poi ci sono state pressioni". Zazzaroni: «Le pressioni su Paratici ci sono state, molto forti, sono arrivate anche a livello federale. Milan, Zazzaroni svela il motivo dello stop a Paratici: sui rossoneri pressioni della Figc. Zazzaroni: "Il contratto di Paratici al Milan era pronto, ma ci sono state delle pressioni". Zazzaroni: "Il contratto di Paratici al Milan era pronto, ma sono arrivate pressioni federali!". Zazzaroni: "Il contratto di Paratici al Milan era pronto, ma sono arrivate pressioni federali". Ne parlano su altre fonti

Milan, senti Zazzaroni: "Il contratto di Paratici era pronto, poi ci sono state pressioni" - Ivan Zazzaroni dice la sua sulla trattativa saltata fra il Milan e il direttore sportivo Fabio Paratici, ex Juventus e Tottenham. Il ... (msn.com)

Zazzaroni: "Contratto pronto per Paratici al Milan ma ci sono state delle pressioni per non farlo rientrare in Italia" - Nel corso di Pressing, Ivan Zazzaroni ha rivelato un clamoroso retroscena sul mancato arrivo di Paratici al Milan: "Il contratto di Paratici al Milan era pronto, Paratici ce l'ha in mano ... (tuttojuve.com)

Zazzaroni: "Il contratto di Paratici con il Milan era pronto. Sapete chi lo ha bloccato?" - Intervenuto ai microfoni di Pressing, Ivan Zazzaroni ha lanciato una clamorosa indiscrezione sul prossimo diretto sportivo del Milan: "Il contratto di Paratici al Milan era pronto, Paratici ce l'ha in ... (msn.com)