Zazzaroni afferma | Martedì c’è il Bayern Inzaghi deve gestire Quella con i tedeschi è una partita più importante del campionato

Zazzaroni ha parlato dopo Parma Inter in vista del Bayern Monaco. Le parole del direttore del Corriere dello Sport su campionato e Champions

Martedì 8 Aprile torna l'appuntamento con la Champions League, torna in campo anche l'Inter che sarà impegnata nella trasferta tedesca contro il Bayern Monaco all'Allianz Arena. Il fischio di inizio del big match alle ore 21:00, per una grande serata di calcio. I nerazzurri devono mettere in campo un atteggiamento un po' diverso rispetto a quello mostrato in campionato contro il Parma. Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, intervenuto a Pressing ha detto la sua sulla sfida e ha anche dato un consiglio ad Inzaghi sia sul campionato che sulla competizione europea.

PAROLE – «Giochi Martedì contro il Bayern Monaco, è più importante del campionato.

