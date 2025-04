Zampa è in salvo | la comunità di Maccarese spera nell’intervento che gli salvi la vita

Zampa è finalmente in salvo: il maremmano bianco malato di tumore, diventato simbolo di una mobilitazione collettiva a Maccarese, è stato recuperato grazie all'instancabile lavoro delle volontarie Anita De Cesari e Angela D'Anna, con il supporto decisivo della famiglia Proietti, che si è prestata con pazienza agli spostamenti continui degli ultimi giorni.Una cattura tutt'altro che semplice: Zampa, da tempo randagio nella zona, era diventato diffidente e difficile da avvicinare. Ma la costanza ha premiato. L'animale è stato preso con delicatezza e trasportato in sicurezza per i primi controlli. Ora, l'unica cosa che resta da fare è sperare: che possa essere operabile e che le sue condizioni permettano un intervento che gli salvi la vita.Il suo caso aveva suscitato una forte ondata di solidarietà (leggi qui).

