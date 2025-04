Zagrebelsky a La7 | La piazza di Conte ha guardato alla pace con gli occhi degli umili non dei potenti

"Perché la piazza di Conte è stata più affollata di quelle per l'Europa a Roma e a Bologna? C'è una spiegazione evidente: in quella piazza c'era un afflato democratico dal basso. Il messaggio dei manifestanti era: 'Noi contiamo, il problema della pace e della guerra deve essere visto non solo dal punto di vista dei potenti, ma prima di tutto da quello nostro, perchè le vittime delle guerre siamo noi'". Così a In altre parole (La7) il presidente emerito della Consulta, Gustavo Zagrebelsky, commenta la manifestazione del M5s contro il riarmo europeo, aggiungendo: "I politici di solito accusano le piazze di essere contraddittorie, senza rendersi conto che i problemi della pace e della guerra, e in generale tutti i grandi problemi politici, possono essere visti da due punti di vista diversi: da quello di chi dispone del potere e da quello di chi al potere è sottomesso.

Zagrebelsky a La7: "La piazza di Conte ha guardato alla pace con gli occhi degli umili, non dei potenti". Zagrebelsky: "La pace non è il punto di arrivo, ma un punto di inizio". Massimo Gramellini e gli ospiti di In Altre Parole: analisi e approfondimenti sulla settimana. In altre parole Domenica - Puntata del 27/10/2024. Zagrebelsky a La7: "Da Ronzulli e Donzelli orrori del linguaggio. In altre parole... Domenica - Puntata del 2/2/2025.

