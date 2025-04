Ilfattoquotidiano.it - Zagrebelsky a Ezio Mauro: “Pace non è il traguardo ma il punto iniziale. Serve impegno per costruirla”. Su La7

Confronto a In altre parole (La7) tra l’editorialista di Repubblicae il costituzionalista Gustavosulla piazza del M5s contro le armi e la posizione di chi vuole laosserva: “Quella piazza ha avuto più gente perché la parolaè un assoluto, non ha confini, ma tronca anche ogni tipo di discussione. Nessuno è contro la, ma, nel caso dell’Ucraina, ilè come viene costruita questa”.E aggiunge: “Unache nasce umiliando Zelensky, come non avevamo mai visto fare, e assolvendo contemporaneamente Putin, senza fare più una distinzione tra l’aggredito e l’aggressore, senza che questo elemento di distinzione tra l’aggredito e l’aggressore sia presente al tavolo e pesi nella discussione, è unache va perseguita – continua – ma bisogna ricordarsi che lanon è soltanto la fine del conflitto, è anche l’inizio di un ordine nuovo.