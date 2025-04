Ylenia Carrisi è viva e dove si trova? L’ho sentita è come se mi chiedesse scusa ultime notizie shock

Ylenia Carrisi continua a suscitare emozioni forti, a più di vent'anni dalla sua sparizione. Sabato 5 aprile, Yari Carrisi, il fratello di Ylenia, è stato ospite a Verissimo, il programma televisivo condotto da Silvia Toffanin, dove ha parlato apertamente della sorella, del dolore della sua perdita e di quei segnali che, negli anni, sembrano avergli dato una speranza.«Quando passano tanti anni inizi a fartene una ragione», ha dichiarato Yari, ma è chiaro che il ricordo di Ylenia e la sua figura misteriosa restino un peso, un pensiero costante nella sua vita. Le parole di Yari sembrano, però, aprire a una possibilità che in tanti, negli anni, hanno sperato di poter sentire: quella di Ylenia ancora viva.Ylenia Carrisi è viva? Parla il fratello YariYari ha raccontato di un episodio che lo ha profondamente segnato, un incontro che ha rinnovato in lui la speranza di poterla ancora sentire, magari non fisicamente, ma spiritualmente.

