Yildiz stecca i giornali lo bocciano dopo Roma Juve e lanciano l’allarme | In riserva dopo mezz’ora La pagella del turco

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dato voti e giudizi ai protagonisti della sfida di ieri tra Roma e Juventus, gara terminata col punteggio di 1-1. Secondo il quotidiano è Kenan Yildiz il peggiore in campo tra le fila dei bianconeri: una serata per lui non memorabile.

Yildiz 5,5 – Inizio promettente, muovendosi tanto e bene nello stretto, ma dopo mezz'ora è in riserva. Chiude perdendo un brutto pallone: troppo poco per Yildiz.

