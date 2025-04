Ilfattoquotidiano.it - “Yildiz mi ricorda Platini, ma gioca nel posto sbagliato. Tudor? Si è visto in campo, c’è una differenza con Motta”: Boniek analizza la Juve

La primatra Igore Thiago? “Lantus è stata molto concentrata, si vede che il cambio di allenatore ha aumentato soglia di concentrazione e applicazione, si èin“. Queste le parole di Zibì, ex attaccante die Roma e attuale vicepresidente Uefa, ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, sul pareggio di domenica dell’Olimpico proprio tra giallorossi e bianconeri. Il polacco hato la situazione delladopo l’esonero di Thiago: “Dire che dopo due partite conlaè cambiata in meglio sarebbe non solo una banalità, ma anche ingiusto nei confronti del precedente allenatore. Ieri comunque lal’ho vista bene“.Sulla partitaha commentato: “È stato un bel pareggio, ma la partita non mi ha entusiasmato. Nel calcio di oggi tuttino in maniera uguale, con mantenimento della palla senza verticalizzazioni – ha dichiarato – Il momento più bello della partita è stato l’inizio del secondo tempo con l’inserimento di Shomurodov, con la seconda punta la Roma ha verticalizzato di più”.