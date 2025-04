X Martiri e Valsanterno | pareggio senza reti playoff ancora in vista

Martiri 0 Valsanterno 0 X Martiri: Aleotti, Bonaguro, Aguiari, Berveglieri, Meli, Pallara, Bigoni (67' Bini), Panzetta (72' Montanari), Manfredini (72' Buoso), Gessoni (77' Felice), Vaccari (67' Ercolani). A disp: Stracuzzi, Bini, Galeotti, De Pasquale, Montanari, Buoso, Ercolani, Felice, Curarati. All. Bolognesi. Valsanterno: Tonini Andrea, Garavini, Valentini Luca (60' Senese), Gallinucci, Rocchi, Tossi, Massoudi, Pirazzoli, Tonini Mattia, Abiba, Balli. A disp: Mantellini, Valentini Cristian, Nati, Sini, Senese, Nappi Donato, Sciuto, Nappi Cosimo, Castagnini. All. Geraci. Arbitro: Giovanni Petronilla di Parma. Note: ammoniti Mattia Tonini e Garavini. Primo tempo giocato con intensità ma senza vere occasioni da gol; anche i calci d'angolo finiscono in perfetta parità: quattro per parte.

