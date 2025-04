WindTre forma la nuova generazione di Smart City Expert

WindTre Executive education program” di SDA Bocconi per IT manager è un’iniziativa formativa rivolta alla community del progetto Smart City dell’azienda. L’obiettivo del percorso è formare la nuova generazione di Smart City Expert, figure chiave per l’innovazione nella pubblica amministrazione. Organizzata in collaborazione con SDA Bocconi e Aused, l’iniziativa offre ai partecipanti un’occasione per approfondire le sfide del settore in un contesto sempre più complesso nel quale la collaborazione tra amministrazioni e imprese è fondamentale. I partecipanti avranno modo di apprendere strumenti e metodologie avanzate per gestire l’innovazione, valutare l’impatto delle proprie decisioni su business e servizi pubblici, facilitare la collaborazione tra enti centrali e territoriali e offrire servizi più efficienti a cittadini e imprese. Quotidiano.net - WindTre forma la nuova generazione di Smart City Expert Leggi su Quotidiano.net IL “Executive education program” di SDA Bocconi per IT manager è un’iniziativativa rivolta alla community del progettodell’azienda. L’obiettivo del percorso ère ladi, figure chiave per l’innovazione nella pubblica amministrazione. Organizzata in collaborazione con SDA Bocconi e Aused, l’iniziativa offre ai partecipanti un’occasione per approfondire le sfide del settore in un contesto sempre più complesso nel quale la collaborazione tra amministrazioni e imprese è fondamentale. I partecipanti avranno modo di apprendere strumenti e metodologie avanzate per gestire l’innovazione, valutare l’impatto delle proprie decisioni su business e servizi pubblici, facilitare la collaborazione tra enti centrali e territoriali e offrire servizi più efficienti a cittadini e imprese.

WindTre forma la nuova generazione di Smart City Expert. Iliad e WINDTRE: l'intesa che potenzia il 5G in Italia con nuove frequenze condivise. Un giorno in più per le donne vittime di violenza, grazie ai dipendenti WINDTRE. Sonic the Hedgehog 3: nuovo trailer in italiano del film. WindTre Business avvia un progetto di monitoraggio dei flussi di mobilità nei centri commerciali attraverso tecnologie di Data Analytics. WINDTRE: lancia con WT l’offerta LUCE&GAS Powered by Acea Energia; c’è solo GroupM a sfidare dentsu nella gara media da 60 milioni all’anno. Ne parlano su altre fonti

Nuovo programma di formazione per IT manager: al via l’iniziativa “WINDTRE Executive education program” - Nel cuore della continua evoluzione tecnologica e gestionale delle pubbliche amministrazioni, il “WINDTRE Executive education program ... Formazione per la nuova generazione di esperti delle Smart ... (gaeta.it)

WindTre Executive education program, al via il nuovo progetto per la formazione delle Pa - MILANO – Il “WindTre Executive education program” di SDA Bocconi per IT manager è un’iniziativa formativa rivolta alla community del progetto Smart City dell’azienda. L’obiettivo del percorso è ... (lopinionista.it)

WindTre: si avvicina una nuova scadenza - WindTre ha annunciato una nuova proroga per il proprio portafoglio di offerte standard, sia per la rete mobile che per la rete fissa. Ciò garantisce agli utenti una settimana aggiuntiva per ... (tecnoandroid.it)