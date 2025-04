Ilgiorno.it - Wilma Oliviero e Alessandro Borghese, storia di un’intervista sbocciata in matrimonio

Milano, 7 aprile 2025 – Dietro a un grande uomo c’è sempre una grande donna. Vale anche per lo chef, che dal 2009 è sposato conOliverio, mamma delle sue due figlie, Alexandra e Arizona, ma anche sua manager. Background La moglie diè una ex modella, nata a Telese Terme (provincia di Benevento) ma cresciuta in Calabria. Dopo essersi diplomata al liceo scientifico, si è trasferita a Milano per proseguire gli studi universitari in Scienze politiche.Oliverio ha più volte raccontato che il suo sogno era quello di affermarsi come autrice di trasmissioni televisive, carriera che poi non è mai decollata anche a causa di qualche condizionamento familiare. “I miei genitori consideravano la moda e la televisione una cosa poco seria, così a un certo punto mi sono rassegnata e ho mollato”, ha confessato