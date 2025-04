William e Harry in lutto | l’addio a Graham Craker la guardia del corpo che amavano

William e Harry piangono la scomparsa di Graham Craker, l’ex guardia del corpo che ha giocato un ruolo fondamentale nella loro infanzia e adolescenza. Figura discreta ma essenziale, Craker ha garantito la sicurezza dei giovani reali durante momenti cruciali, come il funerale della principessa Diana, quando accompagnò i due principi nel doloroso corteo da St James’s Palace all’Abbazia di Westminster.Craker, affettuosamente chiamato “Crackers” dai principi, viene ricordato anche nelle memorie di Harry, “Spare”, come una presenza rassicurante e familiare. “A me e Willy piaceva molto. Lo chiamavamo sempre Crackers. Pensavamo che fosse esilarante”, scrive Harry, sottolineando il legame speciale che li univa.Un uomo di fiducia e di cuoreLa presenza di Craker non si limitava ai momenti bui. Thesocialpost.it - William e Harry in lutto: l’addio a Graham Craker, la guardia del corpo che amavano Leggi su Thesocialpost.it piangono la scomparsa di, l’exdelche ha giocato un ruolo fondamentale nella loro infanzia e adolescenza. Figura discreta ma essenziale,ha garantito la sicurezza dei giovani reali durante momenti cruciali, come il funerale della principessa Diana, quando accompagnò i due principi nel doloroso corteo da St James’s Palace all’Abbazia di Westminster., affettuosamente chiamato “Crackers” dai principi, viene ricordato anche nelle memorie di, “Spare”, come una presenza rassicurante e familiare. “A me e Willy piaceva molto. Lo chiamavamo sempre Crackers. Pensavamo che fosse esilarante”, scrive, sottolineando il legame speciale che li univa.Un uomo di fiducia e di cuoreLa presenza dinon si limitava ai momenti bui.

Royal family senza pace, nuovo lutto per William e Harry: addio al parente 'speciale' della Regina. Royal Family, gelo tra William e Harry ai funerali dello zio. E Meghan Markle evita di farsi vedere. “Ha perso l’unica persona che lo capiva”: il lutto di William per l’addio di Harry. Morto Thomas Kingston: addio al marito di Lady Gabriella, cugina di William e Harry. Aveva 45 anni. Il messaggio WhatsApp che ha firmato la tregua tra William e Harry dopo la morte della regina. Addio a Elisabetta II, tutti i nipoti riuniti per la veglia: William e Harry in uniforme fianco a fianco. Ne parlano su altre fonti

Lutto nella famiglia reale inglese, un grande dolore per William e Harry: poco fa il triste annuncio - Graham Craker, ex guardia del corpo dei principi William e Harry, è scomparso lasciando un vuoto nella famiglia reale e nella comunità, dopo una carriera di dedizione e servizio ... (bigodino.it)

Terribile lutto shock per la Famiglia Reale: l'addio del Principe William - Lutto per la famiglia Reale: chi era Edward Pettifer Edward Pettifer era il figliastro di Tiggy Legge-Burke. Come riportato da Notizie.virgilio, l'ex tata che ha accudito William e Harry durante ... (msn.com)