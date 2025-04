Willem Dafoe dà vita al Giuda di Gabriele Tinti

Gabriele Tinti, ispirati al Cenacolo di Rubens Vanityfair.it - Willem Dafoe dà vita al Giuda di Gabriele Tinti Leggi su Vanityfair.it Straordinario reading alla Pinacoteca di Brera, l'attore americano ha dato voce ai fragmenta di, ispirati al Cenacolo di Rubens

Un tiktoker ha intervistato Willem Dafoe forse senza sapere chi fosse. E gli ha chiesto: «Cosa fai nella vita?» – Il video - Al 69enne gli è stato chiesto: «Cosa fai nella vita?». La risposta è arrivata ... Tante le reazioni incredule: «Non conoscere Willem Dafoe è un crimine». E ancora: «Questo non è Willem ... (msn.com)

Willem Dafoe - Willem Dafoe è un attore statunitense, produttore, è nato il 22 luglio 1955 ad Appletown, Wisconsin (USA). Al cinema il 8 maggio 2025 con il film The Legend of Ochi. Nel 2020 ha ricevuto il premio ... (mymovies.it)

Willem Dafoe, la fattoria di alpaca vicino Roma dove vive con la moglie (italiana) Giada Colagrande. L'attore: «Ho scelto di restare in Italia» - Willem Dafoe, a quasi 69 anni e con quasi 150 film all’attivo, conduce una vita molto tranquilla e soprattutto ... ha detto l’attore nel 2019 al programma televisivo Live with Kelly and ... (msn.com)