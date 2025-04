Whatsapp attenzione alla truffa della ballerina | cosi si impadroniscono del tuo account

Whatsapp, attenzione alla truffa della ballerina: cosi si impadroniscono del tuo account – Un messaggio su Whatsapp arriva improvvisamente, accompagnato dalla foto di una ballerina con il body nero e una gamba alzata. Sotto l’immagine, un testo chiede: “Per favore, votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica, basta un click per farle vincere il concorso”. Sembra innocuo, ma chi clicca sul link finisce dritto nella trappola. Il messaggio è infatti un’esca inviata dai truffatori con l’obiettivo di rubare dati personali e impadronirsi dell’account Whatsapp. Scopriamo insieme come funziona nel dettaglio e cosa non bisogna fare. ( dopo le foto)Leggi anche: Corpo trovato nel fiume, identificata la vittima: di chi si trattaLeggi anche: Funerali di Sara Campanella, la diretta a “Storie Italiane” ma è polemica: cosa succedeWhatsapp, attenzione alla truffa della ballerina: cosi si impadroniscono del tuo accountA rendere la truffa particolarmente credibile è il fatto che arrivi da un contatto conosciuto, uno di quelli salvati in rubrica. Tvzap.it - Whatsapp, attenzione alla truffa della ballerina: cosi si impadroniscono del tuo account Leggi su Tvzap.it sidel tuo– Un messaggio suarriva improvvisamente, accompagnato dfoto di unacon il body nero e una gamba alzata. Sotto l’immagine, un testo chiede: “Per favore, votate per Federica in questo sondaggio, è la figlia di una mia amica, basta un click per farle vincere il concorso”. Sembra innocuo, ma chi clicca sul link finisce dritto nella trappola. Il messaggio è infatti un’esca inviata daitori con l’obiettivo di rubare dati personali e impadronirsi dell’. Scopriamo insieme come funziona nel dettaglio e cosa non bisogna fare. ( dopo le foto)Leggi anche: Corpo trovato nel fiume, identificata la vittima: di chi si trattaLeggi anche: Funerali di Sara Campanella, la diretta a “Storie Italiane” ma è polemica: cosa succedesidel tuoA rendere laparticolarmente credibile è il fatto che arrivi da un contatto conosciuto, uno di quelli salvati in rubrica.

Attenzione alla truffa della ballerina: incredibile come rubano l’account WhatsApp. Attenzione alla truffa della ballerina su Whatsapp. Rischiate grosso. WhatsApp, attenti alla 'truffa della ballerina': come funziona il raggiro e come evitarlo. "Vota la figlia della mia amica". Ma il messaggio su Whatsapp è una truffa. “Vota la ballerina” via WhatsApp, ma è una truffa: ecco come rubano gli account, dati e denaro. Truffa WhatsApp: il falso voto per una ballerina. Ne parlano su altre fonti

“Apri un messaggio e perdi l’accesso a WhatsApp”: cos’è la nuova truffa della ballerina - Scopri come difenderti dalla truffa della ballerina su WhatsApp: proteggi il tuo account e la tua privacy con semplici misure di sicurezza. (bigodino.it)

Attenzione alla truffa che circola su WhatsApp: ecco come evitarla - In questi giorni WhatsApp si trova ancora al centro di uno scontro. Molti utenti infatti sembra stiano ricevendo messaggi particolari. Questi, all’apparenza, ... (tecnoandroid.it)

Truffa WhatsApp: il falso voto per una ballerina - Non cadere nella truffa WhatsApp voto falso. Ecco come funziona e come puoi proteggerti dagli attacchi smishing. (trapanioggi.it)