WhatsApp arriva la privacy avanzata delle chat | in cosa consiste

chat e materiale sensibile come foto, video e documenti possano essere esportati e condivisi al di fuori dell'app: ecco la prossima funzione di WhatsApp Ilgiornale.it - WhatsApp, arriva la privacy avanzata delle chat: in cosa consiste Leggi su Ilgiornale.it Sarà possibile evitare che intere cronologie die materiale sensibile come foto, video e documenti possano essere esportati e condivisi al di fuori dell'app: ecco la prossima funzione di

