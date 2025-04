Wes Anderson torna più zuccheroso che mai ecco il trailer di La Trama Fenicia

Nel primo trailer c'è tutto il Wes Anderson che avete amato finora all'ennesima potenza, che non piacerà quindi ai suoi detrattori Focus Features ha diffuso in streaming il trailer ufficiale di La Trama Fenicia, film che segna il ritorno alla regia di Wes Anderson ad appena due anni dal precedente Asteroid City e ad uno dalla serie di corti Netlfix La meravigliosa storia di Henry Sugar che sono valsi al regista il suo primo Oscar. Benicio del Toro e Mia Threapleton interpretano una complessa coppia padre-figlia protagonista della storia, ricca di tutti quegli artifici che hanno decretato il successo del regista in tutti questi anni. Del Toro interpreta il magnate Zsa-zsa Korda, uno degli uomini più ricchi d'Europa. Threapleton interpreta sua figlia.

