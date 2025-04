Welfare tavola rotonda con l' assessore regionale Fortini

Welfare in provincia di Caserta: esperienze e prospettive” è il tema dell’incontro territoriale in programma il giorno 10 aprile 2025 alle 15 al Museo Civico del Risorgimento di Santa Maria Capua Vetere.Un incontro promosso dal Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Ambito. Casertanews.it - Welfare, tavola rotonda con l'assessore regionale Fortini Leggi su Casertanews.it “Ilin provincia di Caserta: esperienze e prospettive” è il tema dell’incontro territoriale in programma il giorno 10 aprile 2025 alle 15 al Museo Civico del Risorgimento di Santa Maria Capua Vetere.Un incontro promosso dal Consorzio dei servizi sociali e socio-sanitari dell’Ambito.

Senza fissa dimora a savona, il comune organizza una tavola rotonda con tutti i soggetti che se ne occupano. Politiche abitative, anche Monza alla tavola rotonda a Bruxelles. Da Monza a Bruxelles: il comune al Parlamento Europeo per un incontro sulle politiche abitative. Lavoro: Rosolen, Regione investe per occupazione equa e inclusiva. Welfare abitativo a Rho: scenari di un governo possibile. Savona, Deborah Erminio presenta il "Report sui senza dimora". Ne parlano su altre fonti

Cattolica: venerdì 28 marzo la Tavola rotonda “La vita adulta delle persone con disabilità” - L’ingresso nella vita adulta rappresenta per le persone con disabilità e per le loro famiglie un passaggio complesso, spesso carico di interrogativi, timori e sfide quotidiane. Autonomia abitativa, in ... (chiamamicitta.it)

Welfare aziendale, tavola rotonda di Confindustria a Sassari - A Villa Mimosa di Sassari tavola rotonda organizzata da Confindustria Centro Nord Sardegna in collaborazione con Banca Intesa. Con il welfare aziendale si assicurano ai lavoratori una serie di benefit ... (sassarioggi.it)

A Sassari tavola rotonda su opportunità e benefici del welfare aziendale - Con il welfare aziendale si assicurano ai lavoratori una serie di benefit e vantaggi previdenziali che per le imprese si traducono in una migliore produttività. Se ne è discusso a Sassari nel ... (unionesarda.it)