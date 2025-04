Weekend in centro dalle ' Regioni d' Europa' all' arrampicata | più bus per parcheggiare all' Ippodromo e al Montefiore

centro storico di Cesena ospiterà la Mostra Mercato ‘Regioni d’Europa-Mercati Internazionali’, evento fieristico proposto da Fiva Confcommercio nel corso del quale sarà possibile gustare i migliori cibi italiani e non, scoprendo da vicino anche l’artigianato. Cesenatoday.it - Weekend in centro, dalle 'Regioni d'Europa' all'arrampicata: più bus per parcheggiare all'Ippodromo e al Montefiore Leggi su Cesenatoday.it Da venerdì 11 a domenica 13 aprile ilstorico di Cesena ospiterà la Mostra Mercato ‘d’-Mercati Internazionali’, evento fieristico proposto da Fiva Confcommercio nel corso del quale sarà possibile gustare i migliori cibi italiani e non, scoprendo da vicino anche l’artigianato.

Meteo severo nel weekend per queste regioni - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... (msn.com)

Meteo, weekend funesto: Giuliacci annuncia un “brusco cambiamento” - Il primo weekend di aprile si annuncia potenzialmente problematico per alcune regioni d'Italia: le previsioni meteo e il brusco cambiamento. (msn.com)

Meteo weekend compromesso in queste Regioni - Meteo del weekend ancora una volta ... intensa fase di maltempo su molte regioni. Piogge abbondanti, temporali e nevicate interesseranno gran parte del Centro Nord, mentre il Sud e le Isole ... (meteogiornale.it)