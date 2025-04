Anteprima24.it - ‘Weekend di sangue’ a Benevento, Scarinzi: “E’ il momento di affrontare il problema”

Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del capogruppo di ‘Sannio Libero’, Luigi.“Il fine settimana in città si è caratterizzato per una serie di notizie di cronaca allarmanti e inquietanti. Il primo, sabato pomeriggio, quando un giovane neanche ventenne ha accoltellato un suo coetaneo in pieno giorno e in pieno centro, il secondo nei pressi dell’Arco di Traiano dove un altro ragazzo è stato aggredito e ferito da un gruppo di coetanei. Ebbene, purtroppo sono gli ultimi casi di violenza giovanile che sono risaliti alla cronaca ma di certo non i primi e pertanto come cittadino, genitore ed amministratore mi sento di dover lanciare un grido di allarme in primis alle nostre coscienze e poi alle autorità preposte. Inoltre ci arrivano notizie di centri spaccio di sostanze stupefacenti in pieno centro storico e in pieno giorno da parte di giovani probabilmente ricoverati nei centri di accoglienza per immigrati.