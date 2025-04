Waterpolo Preview the report of the week | l’AN Brescia blinda il secondo posto

l'AN Brescia vince 6-5 alla Zanelli e blinda il secondo posto. Continua il duello per il quarto posto tra Pallanuoto Trieste e De Akker. Ancora aperta la lotta per il nono posto che vale la salvezza diretta.Gu Baldineti, tecnico del Telimar, commenta la bella prova dei siciliani con il Circolo Nautico Posillipo.In serie A2 il Chiavari consolida il primato superando di misura la Reale Mutua Torino 81, nel girone Sud continua il duello C. C. Napoli-Rari Nantes Salerno.

