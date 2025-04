Wall Street apre con un tonfo Dj -325% Nasdaq sfiora -4%

Wall Street apre con un tonfo per l'effetto dazi. Il Dow Jones perde il 3,25% a 37.071 punti, il Nasdaq cede il 3,96% a 14.969,91 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,62% a 4890.45 punti. Quotidiano.net - Wall Street apre con un tonfo, Dj -3,25%, Nasdaq sfiora -4% Leggi su Quotidiano.net con unper l'effetto dazi. Il Dow Jones perde il 3,25% a 37.071 punti, ilcede il 3,96% a 14.969,91 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 3,62% a 4890.45 punti.

