Cultweb.it - “Vuoi vedere la mia ex nuda?”, ma il QR code è in realtà una campagna contro il revenge porn

Leggi su Cultweb.it

Da qualche giorno Roma è tappezzata di volantini fai-da-te con un QRgigante. Le scritte, tutte diverse, recitano “Guardate Francesca quanto è stata brava l’altra notte“, “Vaffanculo Elisa. Ora tutti vedranno i tuoi video“, “Guardate tutti quella stronza della mia ex“. Frasi allusive e poco eleganti, capaci di solleticare le fantasie scriteriate dei curiosi. Ma c’è un bel colpo di scena. Come rivelato dal dottor Marcovalerio Cervellini, Vice Capo Divisione Formazione Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, dalla sua pagina Facebook, si è trattato di unadi guerrilla marketingil, firmata da studentesse e studenti dello Ied (Istituto Europeo di Design).“Scannerizzando il codice, il link non porta a immagini private, ma a un video che colpevolizza chi ha compiuto il gesto.