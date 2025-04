VOTAntonio | Gentiloni contro Schlein Er moviola torna in campo

Laverita.info - VOTAntonio | Gentiloni contro Schlein. «Er moviola» torna in campo. Leggi su Laverita.info L’ex commissario europeo e premier critica la segretaria dem su riarmo, Ucraina, poveri e sicurezza.

Pd, Gentiloni ha il sostegno di Israele. Bettini sta con il M5S. La rottura è imminente. Schlein trema - Esplode e deflagra la spaccatura nel Partito Democratico. Paolo Gentiloni, ex commissario europeo ed ex premier che l'ala moderata, cattolica e liberal Dem vorrebbe come segretario e candidato preside ... (affaritaliani.it)

Pd, Schlein sempre più isolata. Il piano (che piace a Ursula e al Colle) per portare Gentiloni segretario - Non c'è pace per Elly Schlein. Carlo Calenda lo ha fatto capire in modo chiaro e netto lanciando la candidatura a Palazzo Chigi, alle prossime elezioni politiche, di Paolo Gentiloni, ex commissario eu ... (affaritaliani.it)

Mezzo Pd congiura contro Schlein - I «congiurati» non hanno un anti Schlein, neppure Bonaccini, con lo stigma dello sconfitto. Gentiloni, con il suo passato da segretario, bravo premier e onesto commissario, non è abbastanza pop ... (ilgiornale.it)